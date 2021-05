Reprodução Instagram, DR

O Chega e André Ventura foram condenados esta segunda-feira, dia 24 de maio, pelo tribunal por "ofensas ao direito à honra e ao direito de imagem" de uma família que mora no Bairro da Jamaica, no Seixal. Em causa está o facto do líder do partido ter exibido uma fotografia das sete pessoas num debate televisivo para as presidenciais, no início do ano, onde lhes chamou "bandidos".

Carolina Deslandes foi uma das famosas que mostrou o seu agrado pela sentença. "Às vezes as notícias também são boas", escreveu na sua conta de Instagram.

A publicação da cantora recebeu o apoio de seguidores que também aplaudiram o resultado do processo. "Alguma esperança na humanidade e na justiça deste país!" e "Ainda falta muito até pagar o que tem feito e dito, contudo, é um bom presságio" são alguns dos comentários.

No entanto, há quem faça criticas: "Que todos os problemas da sociedade fossem uma condenação por ofensa. Deveria haver sim, mas não só para alguns. Isto não migalhas para tapar os olhos a crimes reais. Ofendem-te todos os dias e não te mexes assim", disse uma internauta.