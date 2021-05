Reprodução Instagram, DR

César Mourão sempre prezou pela discrição no que diz respeito à sua vida privada. Ainda assim, o humorista tem vindo a partilhar com os seus seguidores nas redes sociais alguns momentos em família.

Esta terça-feira, 25 de maio, César Mourão brindou os fãs com uma fotografia da filha mais velha, Mariana. Uma publicação que conquistou, de imediato, os internautas e que valeu vários elogios à beleza da menina.

"Linda Mary", comentou a atriz Carolina Loureiro, seguindo-se comentários como: "Boneca"; "Que olhos maravilhosos. Linda, linda" ou "Linda de morrer".

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além de Mariana, César Mourão é pai de Martim, de dois anos, e Xavier, de sete meses. Os dois meninos são fruto do relacionamento do humorista com Joana Lousão.