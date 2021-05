Instagram

Foi no passado mês de abril que José Carlos Pereira deu as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Tomás. Desde então, o ator tem partilhado com os seus seguidores nas redes socias várias imagens dos menino, provando ser um pai 'babado'.

Ainda este fim de semana, José Carlos Pereira brindou os internautas com uma enternecedora de Tomás, onde é possível ver o seu rosto.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Tomás é fruto do relacionamento do ator com Inês de Góis. O menino veio juntar-se a Salvador, de quatro anos, fruto da anterior relação com Liliana Aguiar.