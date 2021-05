Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 21 de maio, Ivo Lucas partilhou o videoclipe da música 'Leva-me a viajar', o hino da associação de Sara Carreira, escrita por si e pela filha de Tony Carreira, e deixou uma mensagem comovente na legenda da publicação que foi feita cinco meses após a trágica morte da cantora.

Bárbara Bandeira, Daniel Oliveira, Carolina Loureiro, Mariama Barbosa, Angie Costa, João Montez, Miguel Cristovinho, Kasha, Luís Marvão, Joana Aguiar, Beatriz Leonardo e os Calema foram alguns dos famosos que demonstraram o seu apoio ao cantor nas redes sociais.

Também os fãs de Ivo deixaram mensagens de apoio: "Ivo, ver que estás de volta, deixa-me tão bem. Ela está a olhar por ti e está muito orgulhosa de ti meu amor", "Força Ivo um beijinho coragem a sarinha está orgulhosa de ti", "Que texto tão bonito. Ela estará sempre a olhar por ti. Muita força Ivo iremos estar sempre aqui para ti" são alguns dos comentários.

"A balada está muito bonita mesmo, assim como os gestos igualmente lindos que têm sido feito para continuar a realizar os sonhos da Sara e a prepetuar a bondade e a generosidade tão características dela. Quanto a ti querido Ivo, não há propriamente palavras certas a dizer, mas posso dizer-te que tenho a certeza absoluta que a Sara está a olhar por ti e tem muito orgulho em ti e de certa forma ela também te dá alguma força para lidares com a ausência dela e com as saudades. A luz da Sara é eterna e todos sabemos disso, ela nunca vai ser esquecida. Muita força, aqui para tudo", escreveu outra seguidora.

"Querido Ivo esperei tanto por ter notícias tuas em primeira mão, só não esperava que fosse de uma forma tão linda.... Muita força, tens uma estrela orgulhosa a olhar por ti, tens que ter coragem e força e brilhar por ti e por ela, estamos sempre juntos, tens muita gente contigo", disse outro internauta.