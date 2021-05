Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 21 de maio, Liliana Campos festejou no 50º aniversário, celebrado no ano passado, mas adiado devido à pandemia, na Kinta do Meko, onde reuniu amigos, incluindo Joana Cruz.

A radialista, que está a lutar contra o cancro, fez questão de assinalar o momento nas redes sociais. "Ontem pensei que o tempo tinha parado. Parado num tempo lá atrás em que só dava saúde, festa e alegria. E depois percebi: ele nunca parou. Eu é que trouxe para um tempo presente as coisas boas que se querem viver. E sabem tão bem", começou por dizer.

"Que dia lindo de comemoração oficial do redondo aniversário da minha querida amiga do coração, Liliana Campos, que se lembrou de fazer uma celebração ao ar livre também por minha causa num sítio mágico. Que dia lindo. Obrigada", rematou.

