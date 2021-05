Reprodução Instagram, DR

Angélica Jordão perdeu a filha, Lua, às 23 semanas de gestação, no passado dia 5 de maio. Desde então a irmã de Mel Jordão [namorada de Diogo Piçarra], que está a viver nos Emirados Árabes Unidos, tem desabafado as redes sociais. Numa entrevista chegou a contar inclusive que "os médicos não me quiseram dar a minha filha para eu fazer o enterro".

Esta quarta-feira, dia 19 de maio, Angelica publicou uma fotografia onde se mostra no funeral da bebé, junto do seu pequeno caixão. "Meu amor, é cada vez mais difícil esconder e lidar com esta dor. Sinto que está a tomar conta do meu corpo, do meu jeito de ver a vida e a dos outros, sinto tanto a tua falta meu amor, que posso até ouvir o meu coração chorar", começou por escrever na legenda da publicação.

"Hoje não posso olhar-me no espelho porque sei que tu, minha Lua, não estás lá. Quando vejo outras grávidas abaixo a cabeça porque essa era eu há duas semanas! Odeio quando as pessoas me dizem 'ainda está nova poderás ter outros', quando eras tu que eu queria e sentia! Eras tu que eu queria! Quando tive a necessidade de acordar de madrugada para bombear o leite que deveria ser teu", continuou.

Angélica explica que tem recebido muito apoio, principalmente do marido, Jacob Kane. "Saber que as pessoas estão a ser fortes por mim, saber que o teu pai está a conter as lágrimas para ser forte por mim", afirmou.

"Hoje consegui ter a minha paz e foste com Deus. Espero que sim, que ele exista e te guarde com carinho. Lua tu foste a minha maior aventura. A minha melhor amiga e o meu verdadeiro amor. Obrigada por me deixares ser tua mãe. Hoje finalmente tiveste o teu descanso. E para sempre estarás nos nossos corações. Amo-te muito muito muito minha Lua. 19/05/2021", rematou.