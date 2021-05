Carolina Loureiro assumiu publicamente o namoro com Vitor Kley em dezembro de 2019 e desde então nunca mais se largaram. O casal costuma partilhar com os seguidores várias fotografias juntos com declarações de amor.

Recentemente, o cantor pediu aos seguidores para lhe colocarem questões. "Como é que tu e a Carol se conheceram?", questionou um internauta.

O cantor respondeu publicando um vídeo onde mostra uma entrevista feita pela apresentadora do Fama Show. Recorde-se que o casal esteve no programa Casa Feliz onde contou quem tomou a iniciativa.

Reprodução Instagram, DR