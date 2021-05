Reprodução Instagram, DR

Foi no final do mês de abril que Joaquim Horta deu as boas-vindas aos filhos gémeos, Vasco e Tomás. A notícia foi avançada na última semana pela revista TV Mais e esta segunda-feira, 17 de maio, o ator brindou os seus seguidores nas redes sociais com a primeira fotografia dos dois meninos.

Na imagem, o ator surge radiante com os dois bebés ao colo e ainda com a filha mais velha, Inês, de quase três anos.

Reprodução Instagram, DR

Importa referir ainda que apesar de nunca ter revelado a identidade da companheira, é sabido que Joaquim Horta mantém uma relação estável há vários anos.