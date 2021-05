Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de março que Sara Matos surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Desde então, a atriz tem usado as redes sociais para partilhar a evolução da gestação com os seus seguidores.

Nos últimos dias, o rosto da SIC mostrou várias imagens do fim semana em família, aproveitando para mostrar como a sua barriguinha já cresceu, conforme pode ver abaixo.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Sara Matos aguarda o nascimento de um menino, fruto do seu relacionamento com Pedro Teixeira. O bebé vem juntar-se a Maria, de 11 anos, filha mais velha do ator, fruto da antiga relação com Cláudia Vieira.

»» Grávida, Sara Matos revela: "Fiz o teste de gravidez e ele ainda estava a dormir"