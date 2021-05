1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Este domingo, dia 16 de maio, marcou o fim do programa de Bruno Nogueira na SIC, Princípio, Meio e Fim. Ao longo da madrugada de ontem e do dia de hoje têm surgido inúmeros comentários nas redes sociais sobre o último episódio, chegando mesmo a ser um dos assuntos mais comentados no Twitter em Portugal.

O humorista, que fez questão de marcar o fim desta aventura, não foi o único a estar feliz com o guião escrito não só por si, mas também por Nuno Markl, Salvador Martinha e Filipe Melo. É importante referir que Albano Jerónimo, Jessica Athayde, Rita Cabaço e Nuno Lopes fazem parte do elenco.

Os espectadores deixaram muitos elogios ao programa que estreou no início de abril: "Autêntico", "genial" e "épico" são algumas das palavras atribuídas. "Não sei lidar com a genialidade do PMF. Já deixa saudades, claro, este conceito de série é extremamente refrescante e o último episódio com os shots tornou tudo tão estúpido, mas tão incrível", escreveu uma internauta.

Desde o desafio de beber shots de vodka preta (mais de 10 cada um) enquanto escreviam o argumento em duas horas, a apocalipse zombie e uma falsa Sara Sampaio. Eis alguns dos momentos mais inesquecíveis do último episódio segundo os espectadores: