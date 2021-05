1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Shots de vodka preta, um apocalipse zombie e uma falsa Sara Sampaio foram apenas alguns dos momentos inesquecíveis de Princípio, Meio e Fim que chegou ao fim no último domingo, dia 16. Menos de 24 horas depois, os fãs elevam a voz e pedem uma segunda temporada do programa de Bruno Nogueira.

É nas redes da SIC, mas também no espelho das redes sociais de Nuno Markl, Salvador Martinha, Filipe Melo, Albano Jerónimo, Jessica Athayde, Rita Cabaço e Nuno Lopes que moram os comentários a pedir mais episódios e aventuras do formato que não deixou ninguém indiferente.

"Queremos mais", "Segunda temporada, por favor", "Onde assinamos a petição?", "Teve o princípio, falta o meio e o fim", "Amei cada episódio e vou ter saudades", "Estou a pensar no que farei no próximo domingo" e "As noites de domingo vão ficar mais vazias" são apenas alguns dos vários exemplos.