Andreia Rodrigues decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A apresentadora partilhou um momento enternecedor com a filha, Alice, de quase três anos.

"Foto possível! Não pára um segundo a miúda! Não sei a quem sai", escreveu o rosto da SIC na legenda da imagem em que surge a beijar a menina.

Entretanto, entre os comentários à publicação, multiplicaram-se os elogios a mãe e filha e os emojis em forma de coração. "Lindas" ou "Doce momento maternal", pode ler-se entre as reações dos internautas.

Recorde-se que além de Alice, Andreia Rodrigues é mãe de Inês, de dois meses. As duas meninas são fruto do casamento com Daniel Oliveira.