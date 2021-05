Reprodução Instagram, DR

O mundo do espetáculo está de luto. Maria João Abreu morreu esta quinta-feira no Hospital Garcia de Orta, em Almada, depois de ter sofrido um aneurisma cerebral, deixando família, amigos e colegas de profissão destroçados como é o caso de Carla Andrino.

A atriz chegou inclusive a estar com "João", como era carinhosamente conhecida, no dia do seu 57º aniversário, que foi passado a trabalhar na Fábrica do Burel [da novela 'A Serra' da SIC] como fez questão de assinalar nas redes sociais.

Esta sexta-feira, dia 14 de maio, Carla recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem emotiva dirigida à amiga: "Fiquei à tua espera, mas, foste andando. Estou destroçada. Guardo o nosso abraço que aquecia a ALMA - tão apertado que se sentia o bater dos CORAÇÕES - e o olhar cúmplice que substituia qualquer palavra", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

"Aplaudo, de pé, a tua entrega e devoção à família, aos amigos, à profissão. Beijo-te com doçura e sussuro-te ao ouvido: AMO-TE. Descansa em Paz, querida", rematou.