“Mulher, mãe, avó, actriz, companheira da solidariedade, cuidadora de profissão. Inexplicável é a vida. Mas tu, nossa querida Maria João, explicavas a vida através do amor incondicional por quem sempre regaste, as tuas pessoas: o Miguel, o Ricardo, o Matias, os teus amores maiores de quem eras tão dependente, estão agora sem o teu colo protector. O teu Joäo, o nosso Zé. A restante família que às vezes nem é do mesmo sangue, vai ficar tão incompleta, tão profundamente vazia.

Abraço-os com muita força.

Colocavas as tuas pessoas à frente de qualquer outra prioridade.

De certeza que foste à frente para preparar algo de uma dimensão que quem não tem o teu coração, não poderá nunca entender.

Tantos aplausos para ti. ❤️”, escreveu Catarina Furtado nas redes sociais numa mensagem de homenagem a Maria João Abreu.

A atriz morreu esta quinta-feira, 13 de maio, depois de ser levada de urgência para o hospital no passado dia 30 de abril e diagnosticada com um aneurisma cerebral.