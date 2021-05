Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 11 de maio, é de celebração para Bárbara Norton de Matos. A filha mais nova da atriz, a pequena Flor, completa cinco anos. Uma data que a atriz de Amor Amor fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando com os fãs várias imagens da menina captadas ao longo do dia.

"Parabéns minha boneca feliz. Cinco anos. Tão crescida", escreveu Bárbara Norton de Matos num dos vídeos partilhados na sua conta de Instagram.

Recorde-se que a menina é fruto do casamento terminado da atriz com o personal trainer Ricardo Areias. Além de Flor, Bárbara Norton de Matos é também mãe de Luz, de 15 anos, da antiga relação com Gonçalo Pina e Melo.