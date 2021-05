Instagram

Adeptos fervorosos do Sporting, Dolores Aveiro e o companheiro, José Andrade, já preparam a festa do título que pode acontecer já esta terça-feira, 11 de maio. Para tal, o clube leonino terá que vencer a partida frente ao Boavista no Estádio José de Alvalade, em Lisboa.

Nas redes sociais, o casal posou vestido a rigor para o jogo de mais logo e deixou uma mensagem de força à equipa. "Força, Sporting Clube de Portugal. Nós acreditamos em vocês. Onde vai um, vão todos", pode ler-se na legenda da fotografia partilhada pela matriarca do clã Aveiro.

Recorde-se que a última vez que o Sporting se sagrou campeão nacional de futebol foi há 19 anos, na época 2001/2002. Na altura, o atual treinador do clube, Rúben Amorim, tinha 17 anos.

Reprodução Instagram, DR