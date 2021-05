Instagram

Mónica Sintra surpreendeu todos ao partilhar esta segunda-feira, 10 de maio, um episódio caricato com o ator Diogo Infante. Durante o programa Passadeira Vermelha, da SIC CARAS, a artista confessou que já foi uma "fã apaixonada" do ator, tendo já cometido algumas umas pequenas loucuras

"Eu era fã do Diogo Infante quando devia ter uns 12/13 anos, era fã apaixonada do género 'Um dia vou namorar com o Diogo Infante'", começou por dizer, revelando em seguida que chegou a fazer uma denuncia falsa às autoridades para tentar descobrir a morada do ator.

"O Diogo tinha um carro descapotável vermelho e estava sempre a passear em Sintra e eu tirei a matrícula. Para saber onde é que ele morava, liguei para a GNR e disse que aquele carro tinha atropelado o meu cão e precisava de saber a morada do senhor. E acabou aí a minha história", relembrou, pedindo desculpa a Diogo Infante mais uma vez. "Tinha uma esperança gigante", disse.

Entretanto, o ator já reagiu à partilha da cantora, deixando uma mensagem com boa disposição à mistura, nas redes sociais. "Segundo parece a Mónica Sintra confessou este pequeno segredo com alguns anos. Não posso deixar de me sentir lisonjeado, acho! Um beijo grande, Mónica", pode ler-se.