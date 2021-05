Maria João Abreu sofreu um aneurisma cerebral na passada sexta-feira, 30 de abril. Nesse dia, a atriz sentiu-se mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC, e foi levada de urgência para o hospital. Neste momento, encontra-se internada no Hospital Garcia da Horta, em Almada, com prognóstico reservado. A atriz tem recebido várias mensagens de apoio, sendo que a última foi da Casa do Artista.

»» Isabela Valadeiro destaca momento de ternura com Maria João Abreu: "Temos muito por rir"

"Força, Maria João! Estamos todos a torcer por ti", manifestoua instituição, agora é dirigida por José Raposo , ex-marido da atriz, com uma mensagem no Facebook, juntando-se às vozes de fãs e artistas que têm torcido pela atriz da SIC.