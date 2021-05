Reprodução Instagram, DR

Dezanove anos depois e após uma vitória frente ao Boavista por 1-0, o Sporting volta a sagrar-se campeão nacional de futebol. Uma conquista que o antigo presidente do clube, Bruno de Carvalho, fez questão de assinalar nas redes sociais, partilhando o seu entusiasmo.

"Campeões! Campeões! Nós somos Campeões! Neste dia de festa Verde e Branca não quisemos deixar de partilhar a nossa alegria de Norte a Sul! São 23 títulos mas deviam ser 24!!!", escreveu na legenda de uma vídeo onde é possível ouvir a conhecida Marcha do Sporting.

Recorde-se que Bruno de Carvalho foi presidente do emblema leonino entre 2013 e 2018, acabando por ser destituído do cargo numa Assembleia Geral do clube.

De salientar ainda que a última vez que o Sporting se sagrou campeão nacional de futebol foi na época 2001/2002. Na altura, o atual treinador do clube, Rúben Amorim, tinha 17 anos.