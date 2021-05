Instagram

Este domingo, 9 de maio, foi de celebração para Sara Prata. O companheiro da atriz, João Leitão, completou mais um aniversário. Uma data que Sara Prata fez questão de assinalar nas redes sociais com uma declaração de amor e um enternecedor retrato de família, com a filha de ambos, a pequena Amélia.

"O nosso Paizão, o meu amor faz hoje [9 de maio] anos. Nem me atrevi a sonhar ter alguém a meu lado como ele, mas quis o destino que fosse meu companheiro", começou por escrever na legenda do registo fotográfico.

Reprodução Instagram, DR

"Todos os dias lhe digo como é especial, todos os dias me deito com o mesmo brilho no olhar, todos os dias o amor cresce. João Leitão, parabéns, nosso amor gigante", completou.

Recorde-se que o casal está junto há cerca de dois anos, mas tem mantido uma relação discreta. Em julho de 2020, Sara e João deram as boas-vindas à pequena Amélia.