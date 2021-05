Maria João Abreu sofreu um aneurisma cerebral na passada sexta-feira, 30 de abril. Nesse dia, a atriz sentiu-se mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC, e foi levada de urgência para o hospital. Neste momento, encontra-se internada no Hospital Garcia da Horta, em Almada, com prognóstico reservado.

Têm sido várias as mensagens de apoio à atriz, desde colegas de trabalho a fãs. Este domingo, dia 9 de maio, Dulce Guimarães deixou um texto nas redes sociais sobre o estado de saúde da amiga.

"Amanhã será um dia decisivo para ti, velha Amiga. Quero ter pensamento positivo, mas o conhecimento não está a permitir-mo", começou por dizer a cantora no Facebook.

"Tens que, como sempre fizeste noutras lutas - ainda que bem mais fáceis - ir buscar forças ao teu lado forte. Logo que a medicação que te tem mantido no coma comece a ser retirada, vai lá, Amiga, vai a esse teu lado MAIS FORTE, desce lá, para depois subires, mesmo que devagar e volta, volta em força, volta TODA, volta TU", rematou.