Reprodução Instagram, DR

Adepta fervorosa do Sporting, Dolores Aveiro já antecipa a festa do título. Isto porque o clube leonino pode conquistar o título de campeão nacional já esta segunda-feira, 10 de maio, caso o Futebol Clube do Porto, segundo classificado, não vença a partida ao Farense. Se esse cenário não se verificar, os leões terão que vencer o Boavista esta terça-feira, dia 11, para levar a tão desejada taça para Alvalade.

Desta forma, a mãe de Cristiano Ronaldo já deixou uma mensagem nas redes sociais onde partilha o seu entusiasmo com a quase certa conquista do clube leonino.

"Começando a semana preparando a festa do meu grande clube Sporting Clube de Portugal, ONDE VAI UM, VÃO TODOS", escreveu.

Recorde-se que a última vez que o Sporting se sagrou campeão nacional de futebol foi há 19 anos, na época 2001/2002. Na altura, o atual treinador do clube, Rúben Amorim, tinha 17 anos.

Reprodução Instagram, DR