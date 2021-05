Reprodução Instagram, DR

Maria João Abreu continua internada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, e as mensagens de apoio e as demostrações de carinho multiplicam-se nas redes sociais.

Ainda esta sexta-feira, 7 de maio - precisamente uma semana depois da atriz ter sofrido um aneurisma - a apresentadora Bárbara Guimarães fez questão de recordar uma memória de ambas durante as gravações do programa 24 Horas de Vida, da SIC.

"Minha querida guerreira, estamos aqui à tua espera neste lugar que é teu", escreveu ainda, demonstrando assim o seu apoio à atriz.

Recorde o programa com a atriz no vídeo abaixo: