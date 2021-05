A revelação de Sofia Arruda sobre o assédio de que foi alvo em contexto profissional gerou uma onda de outros testemunhos de outras mulheres, figuras públicas e não só, sobre a mesma realidade, entre elas Marisa Liz e Bárbara Norton de Matos. Agora, é Manuel Moreira, ator da peça de sucesso Avenida Q, que adianta mais pormenores sobre o caso de Sofia Arruda.

O comentário do ator surgiu numa publicação de Nuno Markl que retratava o tema do assédio sexual numa série ilustrações pautadas pelas pressões, dúvidas e insultos de que as vítimas de assédio sofrem quando apresentam o seu testemunho em Portugal.

"Talvez vá ser assim, infelizmente. Mas também pode não ser. E uma das maneiras de atingirmos isso (no nosso meio, por exemplo) é irmos demonstrando todos/todas(homens incluídos) que estamos a ouvir, que queremos saber e apoiar. Aliás, nós sabemos todos muita coisa. Sabemos, muitos/muitas de nós, quem assediou a Sofia”, começa por sublinhar. E vai mais longe.

Instagram

“E sabemos que houve mais comportamentos gravíssimos por parte dessa mesma pessoa para com outras mulheres em contexto laboral. E sabemos que há outros pulhas a fazer coisas tão más ou piores ainda. Falta dizermos todos/todas alto e em bom som que não vamos deixar as vítimas sozinhas se e quando ganharem coragem e se e quando lhes fizer sentido expor esses abusadores”, sublinhou.

O comentário do ator recebeu centenas de 'gostos' e uma reação de Sofia Arruda. "Disseste tudo!", respondeu a atriz da SIC.

O nome do homem em causa não foi revelado.