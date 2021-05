Getty Images

Esta quinta-feira, 6 de maio, é de celebração para Meghan Markle e o príncipe Harry de Inglaterra. Archie, o filho mais velho do casal, celebra dois anos. Uma data que apesar da distância - uma vez que Harry e Meghan residem nos Estados Unidos - o príncipe William e Kate Middleton fizeram questão de assinalar nas redes sociais.

Os duques de Cambridge recuperaram um retrato de família captado no dia do batizado do menino e partilharam ainda uma mensagem especial de parabéns.

Reprodução Instagram, DR

"Desejamos um feliz aniversário para o Archie, que faz dois anos hoje”, pode ler-se na legenda da imagem onde é possível ver Archie com os pais, Carlos e Camilla, William e Kate, Doria Ragland e as duas irmãs da princesa Diana.

Recorde-se que além do menino, o casal prepara-se para dar as boas-vindas a uma menina, cujo nascimento está previsto para o verão.