Maria João Abreu foi internada de urgência na última sexta-feira, dia 30. Após se sentir mal durante as gravações da novela A Serra, da SIC, a atriz, de 57 anos, foi assistida no local e acabou por ser levada para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde ainda se encontra. Nas redes sociais multiplicam-se mensagens de força. A mais recente é de Carla Andrino com quem divide o ecrã na mesma novela.

"Estou à tua espera para falarmos de nós, da nossa família, dos nossos maridos, filhos e netos. Estou à tua espera para partilharmos o desconforto dos afrontamentos, mudanças de humor e variações do sono provocados pela menopausa", começa por contar numa publicação partilhada na noite de quarta-feira, dia 5.

"Estou à tua espera para rirmos como se não houvesse amanhã e dizermos ao ouvido, baixinho, o quanto nos amamos. Estou à tua espera para com um simples olhar trocarmos mil palavras. Estou à tua espera para chorarmos dores e perdas, num abraço apertado. Estou à tua espera para irmos almoçar. Estou à tua espera para continuarmos a comemorar a vida. Estou à tua espera", lê-se na mensagem.

.

Sabe-se que a artista sofreu um aneurisma cerebral e que a sua situação é delicada. Como tal, a família pede, através de um comunicado emitido pela SIC, privacidade neste momento difícil. LEIA AQUI!