Discreta no que toca à vida familiar, Sandra Barata Belo decidiu abrir uma exceção esta terça-feira, 4 de maio. A atriz brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia do filho mais novo, que nasceu em dezembro passado.

A imagem tinha, porém, um objetivo muito claro: apelar à reciclagem e à reutilização.

"Dois bebés, as mesmas fraldas. As fraldas reutilizáveis não são um bicho de sete cabeças, ( com organização tudo se faz)", começou por escrever na legenda da imagem em que é possível ver o menino.

"Não deixam assar o rabinho do bebé e são muito amigas do planeta ( uma fralda descartável demora 500 anos a decompor-se!!!)", completou, destacando a vantagem das fraldas reutilizáveis.

Recorde-se que Sandra Barata Belo é também mãe de Baltazar, de três anos. A atriz nunca revelou a identidade do companheiro e pai dos seus dois filhos.