Max Mumby/Indigo

Esta segunda-feira, 3 de maio, foi um dia especial para a princesa Eugenie de Inglaterra. O marido da neta de Isabel II, Jack Brooksbank, celebrou mais um aniversário. Uma data que a própria fez questão de assinalar nas redes sociais com novas fotografias do marido e do filho de ambos, o pequeno August, de três meses.

"És excecional. Feliz aniversário, meu amor", escreveu na legenda das imagens.

Recorde-se que Eugenie de Inglaterra e Jack Brooksbank completam três anos de casamento em outubro. O casal trocou alianças a 12 de outubro de 2018, numa cerimónia que decorreu na capela de St. George, de Windsor, tal como o casamento do príncipe Harry e Meghan Markle.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR