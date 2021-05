Instagram

Ainda a propósito do Dia da Mãe, que se celebrou no domingo, 2 de maio, em Portugal, Daniela Ruah prestou homenagem à sua com uma bonita mensagem nas redes sociais e uma fotografia da sua infância.

“Ontem foi Dia da Mãe, mas posto isto hoje. Por vezes pensamos nas mães como dado adquirido e não entendemos o ato de ser chauffeur, a preparação constante de comida, as palavras feias ‘vai-te embora’ quando estamos com birra. Fizeste o mestrado comigo às costas porque não havia dinheiro para babysitters e a família estava do outro lado do mundo. Depois foste dona de uma empresa enquanto estiveste 100% presente para mim. Foste a todas as peças de teatro, eventos desportivos, espetáculos de dança, trouxeste o trabalho de casa para a escola nos dias em que me esquecia dele na secretária... E até ser mãe nunca percebi a trabalheira e a energia que injetavas em tudo. Porquê? Porque fizeste tudo com sorriso na cara”, escreveu a atriz.

Recorde-se que Daniela Ruah vive nos Estados Unidos. A atriz é casada com o duplo David Paul Olsen e tem dois filhos: River Isaac, de sete anos, e Sierra Esther, de quatro.