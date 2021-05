1 / 4 Instagram 2 / 4 Instagram 3 / 4 Instagram 4 / 4 Instagram

Participou na primeira edição de ‘Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e, apesar de ter conquistado o agricultor Filipe Camejo, a relação não durou. Agora, Inês Martins , depois de ter assumido que uma nova relação, mostra pela primeira vez o rosto do companheiro.

A cabeleireira e Juliano Peixoto viajaram até Espanha onde têm partilhado várias imagens juntos, mas foi recentemente que a ex-participante do programa da SIC deu a conhecer a cara do namorado, como pode ver no vídeo abaixo.

De acordo com o seu perfil de Instagram, Juliano é natural do Brasil, trabalha como segurança privado e vive em Cascais.