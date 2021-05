Instagram

Passados cinco meses da morte trágica da filha, Sara Carreira, aos 21 anos, num acidente de automóvel na A1, Tony Carreira voltou a desabafar sobre o momento difícil que está a viver. “A dor da perda da minha filha é uma ferida irreparável no meu coração... Mas terei de continuar a caminhar e a viver com essa dor a cada dia e a cada noite que me restam, com a certeza que jamais serei o mesmo”, começou por escrever nas suas páginas nas redes sociais, antes de explicar o projeto que a família decidiu lançar no Dia da Mãe em sua memória.

“A Sara era alegria, bondade, união, empatia, generosidade! Infelizmente não teve tempo de concretizar tantos sonhos e projetos que nos deixou.

Eu, a Fernanda, o Mickael e o David gostaríamos que a Sara e os seus valores se perpetuassem no tempo. Com amor decidimos criar uma associação com o seu nome que homenageará a sua essência, a sua forma de ser generosa, ajudando crianças e jovens a concretizar os seus sonhos através da atribuição de bolsas de estudo. Nasce hoje a Associação Sara Carreira! 🦋

Quero agradecer a todos o apoio e o carinho que tenho recebido e aos amigos que tanto nos ajudaram na criação desta associação. Espero que também vocês a abracem e a recebam com o mesmo amor. É através do amor, do amor da Sara, que gostaríamos de mudar o futuro de quem mais precisa!”, lê-se ainda.

O projeto foi explicado por Tony Carreira, a ex-mulher, Fernanda Antunes, e os filhos numa reportagem emitida no Jornal da Noite da SIC. VEJA AQUI!