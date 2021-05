Este domingo, dia 2 de maio, Dália Madruga assinalou a data revelando o sexo e o nome do quarto filho: é um menino e chama-se Joaquim. A antiga apresentadora partilhou um vídeo com várias fotografias desde que descobriu que estava grávida até à ecografia, incluindo imagens com os filhos.

"setembro 2021. Partilho convosco, em pleno dia da mãe, que o nosso quarto filho será um menino, o nosso Joaquim!", começou por dizer.



"Feliz dia a todas as mães, avós, tias, madrinhas, às vizinhas, as que educam e amam e também aos pais que fazem de mães!", rematou.

Recorde-se que Dália Madruga é mãe de Clara e Alice, fruto da relação com Marcos Tenório Bastinhas. A atriz também tem um filho, João, fruto de uma anterior relação.

Reprodução Instagram, DR