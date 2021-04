Bruno Fernandes e Tatiana Oliveira estão mais felizes e apaixonados do que nunca, como mostra uma recente publicação do comercial nas redes sociais. “O Amor É um sentimento bom... Mas difícil de encontrar nos dias de hoje (...) Feliz por o ter encontrado ♥️”, escreveu na legenda de uma fotografia onde surge a beijar a mulher.

Recorde-se que Bruno e Tatiana se conheceram no programa Casados À Primeira Vista, da SIC, e, apesar de terem ficado amigos e de, no final da experiência, até terem renovado os votos, acabaram por decidir divorciar-se. Contudo, depois da separação, a enfermeira percebeu que, afinal, estava apaixonada e os dois reaproximaram-se. Tiveram o casamento marcado para agosto, mas a Covid-19 trocou-lhes as voltas e só conseguiram trocar alianças em outubro. Agora o casal prepara-se para dar as boas-vindas ao primeiro filho em comum. O bebé virá juntar-se a Afonso, de cinco anos, fruto de uma anterior relação do comercial.