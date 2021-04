Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 29 de abril, é um dia com particular significado para Isabel dos Santos. Assinalam-se seis meses da morte do marido da empresária, Sindika Dokolo, num tágico acidente de mergulho no Dubai.

Desta forma, Isabel dos Santos decidiu prestar uma sentida homenagem ao companheiro nas redes sociais, dirigindo-lhe uma emotiva mensagem.

Reprodução Instagram, DR

"És a pessoa mais bonita que eu conheço...Somos um único", pode ler-se na legenda de um registo fotográfico do casal.

Recorde-se que Sindika Dokolo deixou quatro filhos, fruto do casamento com a empresária angolana.