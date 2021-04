Reprodução Instagram, DR

Leonor Poeiras decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. A apresentadora recuou no tempo e partilhou uma fotografia antiga ao lado do filho António, atualmente com 13 anos, e destacou o crescimento do menino.

"Quanto mais ele cresce, mais eu sinto saudades disto [hoje tem 13 e 1,72cm]", escreveu, mostrando-se nostálgica.

Recorde-se que António é fruto do casamento terminado de Leonor Poeiras com o jornalista Miguel Braga.

Reprodução Instagram, DR