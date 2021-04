Helena Costa esteve internada e foi recentemente submetida a uma cirurgia para remover um tumor no pulmão (pormenores aqui), sendo que teve alta esta quarta-feira, dia 28 de abril, como fez questão de dizer nas redes sociais.

Embora tenha dito que não iria estar com as filhas, a atriz não conseguiu aguentar estar mais tempo longe das meninas e partilhou uma série de vídeos do reencontro nas redes sociais.

Já em casa e sempre com máscara, Helena mostrou a reação de Maria do Mar e Mercedes. "Já estou em casa é um descanso (...) Eu não estou a aguentar, as miúdas estão lá em baixo e eu vou ter que estar com elas", começou por dizer. "Só me apetece chorar de tanta emoção", escreveu ainda na legenda.

Reprodução Instagram, DR