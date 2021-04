Instagram

Já falta pouco para Marta Rangel conhecer finalmente a primeira filha. Atualmente no último mês de gestação, a ex-candidata de Casados à Primeira Vista tem partilhado vários desabafos com os seus seguidores nas redes sociais, antecipando desta forma, a chegada da pequena Caetana.

Esta segunda-feira, 26 de abril, a jornalista contou que sente a nascer o espírito protetor de mãe.

"Há muitas Martas dentro da Marta. Já o digo há muito tempo. Há quem conheça só a Marta profissional: exigente, assertiva e com um bocadinho de mau feitio"; começou por escrever.

"Há quem conheça sobretudo a Marta da vida social: a que se dá bem com toda a gente, faz amigos com facilidade, gosta de dançar, beber uns copos e divertir-se. Alguns - poucos - conhecem uma Marta mais vulnerável, com sonhos, medos, anseios, amores, desamores e outras dores", prosseguiu.

"Está a nascer a Marta mãe que, possivelmente, reúne características de todas as anteriores (e mais algumas). Uma Marta que vai buscar forças não sabe bem onde, nem como. Mas vai. Uma Marta que ultrapassa qualquer obstáculo para garantir o bem-estar da filha. Uma Marta que vira bicho se tiver que virar. Uma coisa é certa: a Caetana ainda não nasceu, mas eu já reviro o mundo por ela, se tiver que revirar", completou.

Recorde-se que até ao momento Marta Rangel não revelou o nome do pai da bebé, optando por manter a sua identidade resguardada. "O pai não é figura pública nem tem exposição mediática. Como tal, por uma questão de privacidade, reservo-me no direito de não revelar a identidade dele", explicou na altura em que anunciou a gravidez nas redes sociais.