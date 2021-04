Há muito que Joana Teles figura no ecrã da RTP1, mas nas redes sociais, a apresentadora da estação pública não partilha quase nada da sua vida privada. Recentemente, a comunicadora abriu uma exceção.

Joana Teles surpreendeu os seus seguidores ao mostrar pela primeira vez o rosto da sua filha, Maria Inês, de oito anos. A apresentadora, que lançou uma marca de roupa há seis anos, posou ao lado da filha (ver imagens abaixo).

»» Laura Figueiredo mostra o rosto da filha pela primeira vez: “Tem os olhos do pai, mas é a minha cara”

1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

"Foi com a gravidez desta metade boa de mim que tudo nasceu", lê-se na legenda, antecipando a comemoração do Dia da Mãe que será assinalada com "muito amor ". A apresentadora é ainda mãe de Afonso Maria, de quatro anos, fruto do casamento com Pedro Costa Lopes e de um adolescente, de uma relação anterior.