Foram raras as vezes em que tivemos a oportunidade de ver uma fotografia do filho mais novo de Joana Seixas, mas a atriz abriu uma exceção para assinalar uma data histórica para o nosso país: o dia 25 de Abril.

A artista escolheu uma imagem em que o rosto do pequeno Gustavo, de seis anos, surge escondido por um cravo vermelho, símbolo do Dia da Liberdade e na legenda deixou uma reflexão sobre a forma como as novas gerações devem ser informadas da importância desta data.

“Viver Abril é não dar nada como garantido e fazer todos os dias a Luta do muito que ainda nos falta alcançar para que as nossas liberdades colectivas sejam efectivas.

Viver Abril é perpetuar nos nossos filhos, família, amigos, vizinhos, etc esse ensinamento tão belo do que é a Liberdade, o que precisamos é de aprender e ensinar diariamente a Liberdade.

A Liberdade devia ser ensinada, verdadeiramente ensinada nas Escolas, nas Instituições, na Rua, em Casa por todos. Sem perpetuámos este ensinamento estamos a pôr em causa Abril e todo o seu legado.

Não confundam Abril com todos os problemas que vivemos, Abril é a chave e sem ela não estávamos aqui hoje a expressar a Liberdade conquistada, mesmo sabendo que ainda há muito para conquistar.

Abril é nosso! Honrar Abril, é honrar todos os lutaram pela Liberdade!”, escreveu.

Gustavo nasceu a 25 de julho de 2014 e é fruto da relação de Joana Seixas com Diogo Laço. A atriz é ainda mãe de Francisco, de 19 anos, nascido de um anterior relacionamento com o também ator João Reis.