“Que bom que coubemos logo na palma da mão um do outro. Que já ouvias Marisa Monte e que aprendeste a gostar de abacate. Que bom que gostas da cor dos meus olhos. Não sei se tanto quanto eu gosto da dos teus. Que leão combina com caranguejo e que seus respetivos ascendentes simpatizam um com o outro. Que bom que é o teu colo. Que bom que é contigo aprender que o amor só é bom quando é leve. Quando um cuida e se deixa cuidar. Que bom que é ter um adversário de pingue-pongue e um parceiro de forró. Termos amigos que adoram tirar-nos fotografias como estas, dignas de moldura. E que bom que és tão talentoso. Que temos a mesma profissão. A mesma paixão. Que bom que me fazes tão bem meu amor. Que bom. Que bom que você chegou”, escreveu Gabriela Barros no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge sorridente ao lado do namorado, o famoso ator brasileiro Miguel Thiré, de 38 anos.

Os dois namoram há já vários meses, mas têm-se mantido muito discretos.