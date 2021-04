Reprodução Instagram, DR

No dia em que Liliana Campos comemora o seu 50.º aniversário foram muitos os amigos da apresentadora que fizeram questão de deixar uma mensagem especial nas redes sociais. Foi o caso de Cláudio Ramos, com quem a apresentadora partilhou o ecrã durante vários anos no programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras.



"A Liliana foi um presente bonito e teimoso que a televisão meu deu embrulhado com as cores que ela sabe de cor, com laços, fitas e os adereços exagerados que ela tanto gosta", começou por escrever na legenda de uma fotografia dos dois.

"Tem um coração bonito e generoso o que no meio que vivemos é raro e precioso. Tem a aflição dos que vivem inquietos com o futuro porque nem sempre o presente foi bonito. Tem a força que não a fez desistir mesmo presa por um fio de esperança que chegou a ser tão fino que foi quase transparente. Tem dentro dela certezas absolutas e a teimosia de quem quer estar sempre certa, sabendo que não está, mas talvez seja essa teimosia que lhe dá a força de carácter para muitas vezes seguir em frente", prosseguiu.

"É uma amiga que quero na vida muito tempo, porque mesmo que a tenha tirado do sério noites inteiras onde quase a levei à exaustão, tenho a certeza que me ama e se orgulha do meu génio porque lhe fez maravilhas! Hoje a Liliana celebra 50 anos. É uma miúda bonita por fora e por dentro. Por dentro, no lugar onde a beleza não desaparece nunca. É essa que fica, porque é essa que conta. É essa que importa", completou.