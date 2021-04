Reprodução Instagram, DR

Anna Westerlund perdeu o marido, o ator Pedro Lima, há cerca de 10 meses e desde então tem partilhado nas redes sociais mensagens de esperança, nostalgia, mas sobretudo de Amor. Esta segunda-feira, dia 26 de abril, não foi diferente.

"Coragem. A palavra que define os meus dias. Viver o presente. Nada muda o passado e a ansiedade não faz futuro. A tentativa de fazer pode trazer uma grande aventura! E se não resultar começamos de novo", escreveu a ceramista na legenda da fotografia acima, citando a frase - "Coragem querido coração" - presente num dos livros das "Crónicas de Nárnia", de C.S. Lewis.

O seguidores de Anna têm mostrado todo o seu apoio: "Espero que saibas o quanto inspiras quem te segue e acompanha" e "Rezo por si diariamente e sei que como grande ser humano que é, vai superar esta fase. Tempo...só o tempo vai atenuar", são alguns dos comentários.

Recorde-se que Pedro Lima foi encontrado morto na Praia do Abano, em Cascais, a 20 de junho do ano passado, depois de decidir pôr termo à sua própria vida. Veja as mensagens emotivas de Anna Westerlund e de João Francisco Lima no dia em que o ator completaria 50 anos.