Depois da digressão do seu último álbum, em 2015, Adele desapareceu do radar. Nos últimos anos, a cantora divorciou-se, perdeu 45 quilos, apresentou o programa Saturday Night Live e divorciou-se. Adele não era vista em público há vários meses, mas agora surgem novas imagens e vídeos da artista.

Adele foi fotografada numa festa com vários amigos com o propósito de assinalar a vitória do britânico Daniel Kaluuya nos Óscares, no passado domingo, dia 25.

A artista surge visivelmente animada num casaco verde lima LaPointe para o delírio dos fãs. Um novo disco estará a caminho ainda este ano, apesar de não ter sido avançada nenhuma data oficial para o álbum.

Espreite as imagens e vídeos da festa que também contou com Drake.