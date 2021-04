Instagram

Carolina Deslandes foi convidada para distribuir comida aos profissionais de saúde do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e contou nas redes sociais como foi a experiência. “O querido Manuel Marçal e o restaurante Sushi Dos Sá Morais convidaram-me para fazer esta surpresa no último dia desta iniciativa: levar jantares ao hospital de Santa Maria”, começou por escrever a artista, revelando-se encantada com a oportunidade que lhe foi dada.

“Por mim vivia a fazer coisas destas, é impressionante que pequenas coisas mudam o dia das pessoas. Obrigada!”, rematou a intérprete do famoso tema A Vida Toda.