"Isto significa que estão novamente juntos?". Esta foi uma questão colocada por uma seguidora após ver a nova fotografia que Irina Shayk publicou na sua conta oficial do Instagram.

É que na legenda, a modelo russa identifica o fotógrafo como "papá", levando muitos internautas a acreditarem que se trata de Bradley Cooper. Na imagem pode-se ver Irina a posar e a filha, Lea, surge de relance.

Claro, os fãs da antigo casal começaram logo a especular que houve uma reconciliação entre os dois. "Lea e foto do papá. Adoramos uma família que mostra apoio. Oh, espera. Isto significa que vocês estão juntos novamente?", perguntou uma seguidora. "Fotografia perfeita de família", afirmou outro. "O primeiro vislumbre de Lea no teu Instagram", disse outro.

