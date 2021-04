1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 22 de abril, é um dia especial para Dalila Carmo. A atriz prepara-se para regressar aos palcos com a peça Noite de Estreia, no Teatro da Trindade, em Lisboa.

Nas redes sociais, Dalila Carmo deixou um desabafo onde dá conta do seu estado de espírito a poucas horas da grande estreia. "Depois de dois ensaios de sala cheia que nos prepararam um pouco para este diálogo sempre tão surpreendente com o público, estamos nervosos e expectantes sobre a noite de estreia do nosso ''Noite de Estreia', começou por escrever.

"O corpo e o espírito têm nódoas negras e receios, mas tudo isso faz parte desta aventura que é estarmos vivos, podermos fazer o que gostamos, partilhar tudo o que nos for possível na surpresa que é cada noite", prosseguiu.

Por fim, a atriz deixou uma agradecimento às pessoas que a acompanham nesta aventura. "Obrigada equipa maravilhosa por estas semanas de cumplicidade. Obrigada, Martim Pedroso pelos riscos que corres sempre, sem medo e com uma absoluta liberdade de saltar para o desconhecido. Noite de Estreia agora é de todos os que vierem ter connosco. Tal como a Myrtle, eu tenho medo dela. Mas sinto-me mais forte por vos ter perto de mim. M*** para todos. E até já"