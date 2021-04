Reprodução Instagram, DR

Dolores Aveiro emocionou as redes sociais na última segunda-feira, 19 de abril, ao partilhar uma fotografia ao lado de Tony Carreira e uma mensagem de força dirigida ao cantor, que perdeu a filha num trágico acidente de viação.

Entretanto, após a publicação da matriarca do clã Aveiro, também Elma Aveiro - que esteve presente no encontro - fez questão deixar umas palavras de conforto ao artista, partilhando uma nova fotografia deste.

"Tony até hoje meu coração. Dói só de te ver assim e não conseguir fazer nada. Mas peço que tenhas forças e não desistas, terás as respostas, só Deus sabe e mais ninguém sabe a tua dor, mais ninguém", começou por escrever.

Reprodução Instagram, DR

"Eu e a família Aveiro estaremos aqui para para tudo, seja o que for. A tua dor não podemos tirar, mas pelo menos tenta sobreviver. Nós estamos contigo e amamos-te muito. Deus te dará a mão, acredita", completou.

Recorde-se que a filha do cantor, Sara Carreira, perdeu a vida num trágico acidente de viação em dezembro do ano passado na A1. No mesmo automóvel, seguia o namorado da jovem, o ator e cantor Ivo Lucas, que sobreviveu ao acidente.