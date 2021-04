Orsi Fehér sempre manteve uma postura discreta em relação à sua vida privada, sendo raros os registos fotográficos que partilha ao lado do companheiro. Na sexta-feira passada, dia 16, a ex-apresentadora do Fama Show abriu uma exceção.

No vídeo que pode ver acima, Orsi surge ao lado do namorado, onde é possível ver o seu rosto, enquanto o companheiro brinca com a filha de ambos, India.

Recorde-se que na festa do décimo aniversário do Fama Show, em 2018, a ex-modelo e empresária revelou estar a viver com o companheiro, um jornalista sueco, em Cannes. Na altura, Orsi Fehér não quis revelar o nome do namorado, adiantando apenas que se conhecerem em Espanha e que este já teria vivido em Portugal.

O casal deu as boas-vindas à primeira filha em junho de 2020.