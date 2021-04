1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

Pedro Lima completaria esta terça-feira, dia 20 de abril, 50 anos. O dia deveria ser de festa, mas os problemas psicológicos com que se debatia há vários anos agravaram-se com o confinamento e, a 20 de junho do ano passado, o famoso ator português decidiu por fim à sua própria vida.

Nas redes sociais, as homenagens multiplicam-se e também a sua amiga e comadre – é madrinha do seu filho mais velho, João Francisco – Liliana Campos deixou a seguinte mensagem:

“Hoje há Festa no Céu...

E Nós, aqui na Terra, recordamos com todo o Amor, os bons momentos que vivemos juntos.

Recebe o meu Xi ♥️, forte e apertado, igual a tantos que demos.

Estamos todos com muitas Saudades tuas.

Tantas...

Mas isso tu já sabes!!!!

Vá, agora vai apanhar umas 😜.

Tens aí um Mar imenso. As ondas são todas tuas.

Ninguém te vai ‘dropinar’

Capitão.



Não sei há quanto tempo, nem onde foram tiradas estas fotografias, mas agradeço de Coração a quem as enviou”.

