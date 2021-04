SIC

Discreta no que toca à vida familiar, Joana Santos decidiu abrir uma exceção no último fim de semana e brindou os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. No dia em que a filha mais nova celebrou o seu primeiro aniversário, a atriz partilhou uma nova imagem da menina, deixando ainda uma mensagem muito especial.

"Um aninho de Mia! Sou mãe da miúda mais linda, mais simpática, mais doce do mundo e arredores! Foi um dia muito bonito", escreveu na legenda da imagem provando ser uma mãe 'babada'.

Recorde-se que além da pequena Mia, a protagonista da novela Amor Amor é mãe de um menino, Ari, de quatro anos. As duas crianças são fruto do casamento da atriz com o realizador Simão Cayatte.